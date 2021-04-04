Глава МИД Ирана посетит страны Центральной Азии

CentralAsia (UZ) - Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф посетит Узбекистан и другие страны Центральной Азии.

5 апреля Узбекистан посетит делегация Ирана во главе с министром иностранных дел Мухаммадом Джавадом Зарифом, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

В ходе предстоящих встреч и переговоров запланировано обсуждение текущего состояния и перспектив развития узбекско-иранских отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической и других сферах, говорится в сообщении.

Мухаммад Джавад Зариф в рамках турне по странам Центральной Азии 5−8 апреля также посетит Кыргызстан, Казахстан и Туркменистан.