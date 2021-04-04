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  4 апреля 2021
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Глава МИД Ирана посетит страны Центральной Азии

CentralAsia (UZ) -  Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф посетит Узбекистан и другие страны Центральной Азии.

5 апреля Узбекистан посетит делегация Ирана во главе с министром иностранных дел Мухаммадом Джавадом Зарифом, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

В ходе предстоящих встреч и переговоров запланировано обсуждение текущего состояния и перспектив развития узбекско-иранских отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической и других сферах, говорится в сообщении.

Мухаммад Джавад Зариф в рамках турне по странам Центральной Азии 5−8 апреля также посетит Кыргызстан, Казахстан и Туркменистан.

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