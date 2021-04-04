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  4 апреля 2021
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Число зараженных коронавирусом в Монголии превысило 10 тысяч

CentralAsia (MNG) -  Согласно обновленным данным Минздрава, по состоянию на утро 4 апреля, число случаев заражения опасной инфекцией достигло 10 218 в стране.

За сутки в Монголии в ходе ПЦР-тестирования 12 235 человек выявлено 620 новых случаев локальной передачи COVID-19. Представитель Минздрава уточнил, что 503 случаев были зарегистрированы в Улан-Баторе, в то время, как остальные были подтверждены в регионах.

Выздоровели 5649 пациентов, при этом за последние сутки — 270 человек.

На сегодняшний день лечение проходят 2107 пациентов. В тяжелой форме болезнь протекает у 51 человек, 9 пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии.

Коронавирус в Монголии
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