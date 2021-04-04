В Узбекистане за сутки выявили 193 новых случая коронавируса

CentralAsia (UZ) - За сутки, 3 апреля, количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 83623 (+193).

По данным Минздрава, случаи новых заболеваний выявлены в 8 регионах страны, а также в городе Ташкенте (+154).

За сутки скончался 1 больной коронавирусом, общее число летальных исходов с начала пандемии составляет 631.

Общее количество выздоровевших составило 81629 (+180), а показатель выздоровления 98%.

Из 1363 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 209 находятся в тяжёлом состоянии и 94 - в крайне тяжёлом.

Днём ранее в стране было выявлено 196 новых случаев коронавируса.



