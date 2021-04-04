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  4 апреля 2021
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Вакцинированным жителям Германии предоставят привилегии при путешествиях

CentralAsia (CA) -  Вакцинированным от COVID-19 жителям Германии, у которых выработался иммунитет, позволят ходить по магазинам, не сдавая тест на коронавирус, и путешествовать без соблюдения карантина. Об этом сообщил глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан в интервью газете Bild am Sonntag.

Шпан утверждает, что вакцинированные граждане смогут получить привилегии при путешествиях и шопинге, после того как в Германии завершится третья волна коронавируса.

Обсуждая возможное послабление режима, глава Минздрава сослался на исследование Института Роберта Коха. Согласно экспертам, на 15-й день после вакцинации люди становятся менее заразны, чем граждане без симптомов болезни и с отрицательным тестом на COVID-19.

На данный момент на территории ФРГ введен карантин. При этом открыты школы, детские сады, парикмахерские, косметические салоны, цветочные и книжные магазин, которые можно посещать только с отрицательным тестом на коронавирус.

В марте канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о продлении в стране карантина до 18 апреля. Режим самоизоляции планировалось дополнительно усилить в пасхальный период — с 1 по 5 апреля. Религиозные собрания на Пасху будут проходить в режиме онлайн.

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