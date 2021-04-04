Студентам из Узбекистана разрешили въезд в Россию

CentralAsia (UZ) - Правительство РФ разрешило иностранным студентам из ряда государств, в том числе и Узбекистана, вернуться в Россию для продолжения очного обучения.

Как сообщает Минобрнауки России, иностранные студенты, аспиранты, ординаторы, слушатели подготовительных факультетов из Венесуэлы, Германии, Сирии, Таджикистана, Узбекистана, Шри-Ланки могут вернуться в Россию для продолжения обучения.

Перед приездом в Россию иностранные студенты должны не менее чем за 10 дней уведомить по электронной почте университет о дате пересечения границы. После отправки письма на электронную почту придет информация о въезде.

Не ранее чем за три календарных дня до прибытия в Россию студенту необходимо сделать тест на COVID-19 методом ПЦР и, если результат отрицательный, получить в своей стране соответствующий документ на русском или английском языке.

В течение 72 часов после въезда на территорию России иностранные обучающиеся должны сдать повторный ПЦР-тест. До получения результатов теста им необходимо соблюдать режим самоизоляции по месту проживания. В период изоляции обучение проходит в онлайн-формате. Без повторного теста иностранные студенты не допускаются к очному обучению.