В Лондоне задержали свыше 100 человек на субботних акциях протеста

CentralAsia (CA) - В Лондоне свыше 100 человек были схвачены на субботних акциях протеста, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Скотланд-Ярд.

"В общей сложности 107 человек были задержаны в рамках полицейской операции на акциях протеста в центре Лондона в субботу, 3 апреля. Речь идет о различных правонарушениях, включая нарушения правил мирного протеста, беспорядки с применением насилия, нападения на полицейских и нарушение антиковидного законодательства. Одна женщина задержана по подозрению во владении оружием", – подчеркивается в материале.

Однако многие, пришедшие на акцию, граждане вели себя корректно и соблюдали правила, некоторые отказывались прислушаться к просьбам полицейских, в результате чего последним пришлось произвести задержания.

3 апреля в столице Великобритании состоялась демонстрация против закона о расширении полномочий сотрудников правоохранительных органов KillTheBill: ее участники дошли от Гайд-парка до Парламентской площади, позже они были замечены на центральных улицах и площадях. Предполагается, что к акции присоединились от 2 до 4 тысяч человек.

Кроме того, на Трафальгарской площади прошел митинг против сексуального харассмента в отношении женщин. Многие впоследствии приняли участие и в KillTheBill.

Акции KillTheBill были развернуты в нескольких других английских городах, в частности в Ньюкасле, Ливерпуле и Портсмуте. В этих городах известно о нескольких десятках задержанных.

В Лондоне различные демонстрации регистрируют каждые выходные. В период локдауна подобные акции проходили реже, но с постепенной отменой коронавирусных ограничений акции протеста также возобновятся.