В Китае ввели 136,68 миллиона доз вакцины от COVID-19

CentralAsia (CA) - Китай по состоянию на субботу использовал 136,68 млн доз вакцины против COVID-19, заявила в воскресенье Национальная комиссия здравоохранения, сообщает Reuters.

"Китай по состоянию на субботу ввел 136,68 млн доз вакцины против COVID-19. Это примерно на 2,88 миллиона доз больше, чем в пятницу, когда было сделано 133,8 доз вакцины", - говорится в сообщении.

В Китае вакцинация от COVID-19 стартовала еще в декабре прошлого года.

В КНР применяют вакцину компании Sinopharm, ее одобрили в декабре прошлого года. Вакцина компании Sinovac стала вторым препаратом, произведенным в Китае и получившим одобрение регулятора к применению. Для вакцинации среди служащих ВС Китая была одобрена вакцина CanSino.

Первыми в Китае прививают врачей, таможенников, а также сотрудников транспорта и логистики.

Китай планирует вакцинировать примерно 70-80% населения от COVID-19 к концу этого года или середине 2022 года.