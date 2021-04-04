Папа Римский призвал на Пасху к примирению в Украине и Сирии

CentralAsia (CA) - Папа Римский Франциск призвал вернуть мир на Землю и прекратить конфликты, особенно подчеркнув столкновения в Украине, в Нагорном Карабахе и в Сирии.

Понтифик отметил, что мир переживает бедствия из-за пандемии коронавируса, и война только умножает человеческие страдания. Франциск назвал "возмутительным" текущее состояние мира и взмолился о возвращении всех, кто стал заложниками войны, к своим родным и близким. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

"Слишком много насилия сохраняется в мире! Господи, ты - наш мир, помоги победить менталитет войны. Позволь тем, кто стал пленниками этих конфликтов, особенно на востоке Украины и в Нагорном Карабахе, вернуться живыми и здоровыми к своим семьям... Христос, дай мир любви измученной Сирии, где миллионы людей живут в нечеловеческих условиях", - сказал Франциск в своем пасхальном обращении.

Понтифик подчеркнул, что мир до сих пор не оправился от коронавирусной пандемии, из-за которой обострились экономические и социальные кризисы во многих странах.

В некоторых зонах конфликта, например, в Ливии, намечается возвращение к мирной жизни, указал Франциск, а в некоторых столкновения только начинаются, как в Мьянме. Глава католической церкви призвал прекратить войны в мире и помолился за их мирное разрешение.

Также понтифик призвал людей не терять надежды на скорое прекращение пандемии и возвращение к нормальной жизни.

Католики в 2021 году отмечают Пасху 4 апреля (православные - 2 мая). Понтифик выступал в соборе Святого Петра в Ватикане. Из-за действующих ограничительных мер присутствие верующих на площади было невозможным, в пасхальной службе участвовали около 200 человек.