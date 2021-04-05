Более 376 тысяч человек вакцинировались от коронавируса в Монголии

CentralAsia (MNG) - В Монголии стартовала массовая вакцинация с 23 февраля в 40 пунктах. По состоянию на сегодняшний день в 16:00 по местному времени 4 апреля уже привиты 376 373 человека или 19.335% населения. Это означает, что каждый третий взрослый в Улан-Баторе и каждый шестой житель страны вакцинированы.

До 4 апреля Минздрав рассчитывал привить от коронавируса от 10 000 до 20 000 человек каждый день. 95 команд из 671 сотрудника в 41 населенном пункте планировали провести вакцинацию в общей сложности 19 793 человека. С 4 апреля планируют вакцинировать 31 000 человека в день.

Вакцинация от коронавируса будет проведена 5 апреляв 69 пунктах. И будут работать 1247 врачей и медперсонал, и 33 750 человек будут вакцинированы.

В пятницу Монголия получила первую партию вакцин (300 тыс.доз) против COVID-19, которую она закупила в Китае в рамках усилий по сдерживанию распространения пандемии COVID-19.

Премьер-министр Л.Оюун-Эрдэнэ поручил дирекции ускорить вакцинацию.

Премьер-министр напомнил, что поставки вакцин из-за рубежа активно ведутся сегодня, и Правительство поставило перед собой цель стать одной из стран мира, лидирующих в вакцинации населения от Covid-19 и полностью адаптировавших экономику в условиях пандемии.

«Поэтому введен частичный карантинный режим, а не строгий карантин. В этот период запланировано увеличить количество вакцинированных в день до 30 тыс.человек, чтобы успеть привить всех граждан до 1 июня», - заявил он и поручил отраслевому министру и главе СУЗ активизировать работу в этом направлении и своевременно решить вопросы, касающиеся обеспечения в достаточном количестве и оснащения пунктов вакцинации необходимым медоборудованием, транспортными средствами и защитными средствами и одеждами.

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