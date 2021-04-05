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  5 апреля 2021
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Монгольский рэпер сыграет в команде чемпионата мира по киберспорту NBA 2K21

CentralAsia (MNG) -  Монгольская команда образовалсь для отброчного турнира чемпионата мира по киберспорту NBA 2K21. Им предстоит встретиться с командами из Индонезии и Шри-Ланки в отборочном турнире группы B Юго-Восточной Азии.

Сборная была выбрана Монгольской баскетбольной ассоциацией и MESA. Пять членов команды будут играть из своих стран, а двое из Австралии и Японии. Один из участников команды — Big Gee или известный монгольский рэпер Мөнх-Эрдэнэ.

NBA 2K21 — ежегодный спортивный симулятор по баскетболу в популярной серии NBA 2K.

В игре вас ожидает полностью переработанная графика с использованием последних технологий, а также рейтрейсингом. Также игра получит не только ускоренную загрузку и графические улучшения, но также совершенно новый саундтрек и игровые режимы.

Кстати, официальная страница симулятора NBA 2K21 в «Твиттере» показала, как будет выглядеть в игре для консолей нового поколения легендарный баскетболист Коби Брайант в молодости, когда играл ещё под №8.

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