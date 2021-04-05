Минобразования Монголии будет сотрудничать с ФАО ООН по производству школьного питания

CentralAsia (MNG) - 1 апреля министр образования и науки Л.Энх-Амгалан принял Винода Ахуджу, представителя Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций в Монголии.

Во время встречи стороны обменялись мнениями по конкретным темам, таким как производство школьных продуктов питания, образовательные материалы по питанию и окружающая среда для детей средней школы. В настоящее время 368 000 учеников 1-5 классов по всей стране получат непосредственную пользу от реализации программы обедов с сентября этого года. Министр подчеркнул необходимость развития инфраструктуры, человеческих ресурсов и рецептов для полной реализации программы.

Вместе с партнерами, ФАО, Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, Министерство образования будут совместно реализовывать проект «Молоко на каждый день», направленный на увеличение потребления молока и молочных продуктов учащимися начальной школы. Это окажет социальное воздействие на местную производственно-сбытовую цепочку, экономический рост и общественное здоровье.

Винод Ахуджа, представитель ФАО в Монголии, выразил свою полную поддержку и сотрудничество. Он также предоставил ценные отзывы об оборудовании, лабораториях и закупках продуктов, необходимых для реализации программы на местах.

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