Монголия будет инвестировать $808 млн в ТЭЦ Таван-Толгой

CentralAsia (MNG) - Постановлением правительства №124 от 2020 года было создано ГП ТЭЦ Таван-Толгой для реализации проекта ТЭЦ Таван-Толгой с государственными инвестициями.

Принято решение инвестировать 30% компании в АО «Эрдэнэс Таван-Толгой». Общий объем инвестиций в проект составит 808,2 миллиона долларов в течение 42 месяцев.

Отношение кредита к инвестициям для общего объема инвестиций оценивается в 70:30, а процентная ставка по кредите оценивается в 8% со сроком окупаемости 10 лет. Внутренняя норма прибыли 12% — это очень рентабельный проект.

Правительство Монголии и ООО «Оюу-Толгой» договорились начать строительство ТЭЦ Таван-Толгой 1 июля 2021 года в соответствии с поправкой от июня 2020 года к Соглашению о регулировании источников энергии.

Если источник финансирования 70% необходимых инвестиций будет решен в течение первой половины 2021 года, можно будет выполнить свои обязательства в срок и подключить проект Оюу-Толгой к монгольской энергосистеме к 2024 году.

По проекту завершено технико-экономическое обоснование и другие необходимые документы, а теперь объявлен тендер по выбору подрядчика.

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