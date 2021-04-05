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  5 апреля 2021
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В Монголии за сутки выявлено 602 случая коронавируса

CentralAsia (MNG) -  За сутки в Монголии в ходе ПЦР-тестирования выявлено 602 новых случая локальной передачи COVID-19. Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией достигло 10 820 человек.

На сегодняшний день лечение проходят 2119 пациентов. В тяжелой форме болезнь протекает у 52 человек, 12 пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии.

Представитель Минздрава уточнил, что 514 случаев были зарегистрированы в Улан-Баторе, в то время, как остальные были подтверждены в регионах.

Выздоровел 5931 пациент, при этом за последние сутки — 282 человека. Также зарегистрирован 1 летальный случай — 60-летний мужчина, болевший коронавирусной инфекцией.

Коронавирус в Монголии
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