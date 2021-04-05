На утро 5 апреля в Казахстане коронавирус выявлен почти у 2 тыс. человек

Казахстан, общество

11:14, 05 апреля 2021

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CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1921 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб. В разрезе регионов: - город Алматы - 611; - город Нур-Султан - 368; - Алматинская область - 255; - Западно-Казахстанская область - 105; - Атырауская область - 103; - Карагандинская область - 88; - Актюбинская область - 61; - Павлодарская область - 54; - Акмолинская область - 52; - город Шымкент - 48; - Костанайская область - 35; - Восточно-Казахстанская область - 34; - Мангистауская область - 31; - Жамбылская область - 26; - Северо-Казахстанская область - 20; - Кызылординская область - 18; - Туркестанская область - 12. Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 255 028 случаев коронавируса. Коронавирус в Казахстане Карта распространения