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  5 апреля 2021
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На утро 5 апреля в Казахстане коронавирус выявлен почти у 2 тыс. человек

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1921 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы - 611;

- город Нур-Султан - 368;

- Алматинская область - 255;

- Западно-Казахстанская область - 105;

- Атырауская область - 103;

- Карагандинская область - 88;

- Актюбинская область - 61;

- Павлодарская область - 54;

- Акмолинская область - 52;

- город Шымкент - 48;

- Костанайская область - 35;

- Восточно-Казахстанская область - 34;

- Мангистауская область - 31;

- Жамбылская область - 26;

- Северо-Казахстанская область - 20;

- Кызылординская область - 18;

- Туркестанская область - 12.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 255 028 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане
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