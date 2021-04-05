На утро 5 апреля в Казахстане коронавирус выявлен почти у 2 тыс. человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1921 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы - 611;
- город Нур-Султан - 368;
- Алматинская область - 255;
- Западно-Казахстанская область - 105;
- Атырауская область - 103;
- Карагандинская область - 88;
- Актюбинская область - 61;
- Павлодарская область - 54;
- Акмолинская область - 52;
- город Шымкент - 48;
- Костанайская область - 35;
- Восточно-Казахстанская область - 34;
- Мангистауская область - 31;
- Жамбылская область - 26;
- Северо-Казахстанская область - 20;
- Кызылординская область - 18;
- Туркестанская область - 12.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 255 028 случаев коронавируса.