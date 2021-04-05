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  5 апреля 2021
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Скандальный экс-депутат парламента Монголии освобожден из тюрьмы

CentralAsia (MNG) -  Бывший депутат Великого Государственного Хурала Монголии Нямтайширын Номтойбаяр был освобожден из-под стражи, отбыв 9 месяцев своего срока.

В июле 2020 года Н. Номтойбаяр был приговорен к пяти годам и пяти месяцам лишения свободы за превышение должностных полномочий. Позже приговор был сокращен до года тюрьмы, и ему запретили занимать государственные должности на два года.

Н. Номтойбаяр был признан виновным в предоставлении привилегий другим лицам путем злоупотребления властью, в том числе в приказе о реализации 29 проектов и программ в качестве министра труда и социальной защиты Монголии. 42-летний мужчина занимал пост министра труда и социальной защиты с 2016 по 2017 год.

Бывший член правящей Монгольской народной партии недавно баллотировался на парламентских выборах в качестве независимого кандидата, но не смог получить место в однопалатном парламенте страны на 76 мест. Н.Номтойбаяр получил свидетельство кандидата от Главной избирательной комиссии 22 мая и баллотировался от района Хан-Уул Улан-Батора во время ареста.

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