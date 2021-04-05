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  5 апреля 2021
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Монголка завоевала бронзу в Абу-Даби по джиу-джитсу

CentralAsia (MNG) -  С 2 по 3 апреля в городе Абу-Даби, Объединённые Арабские Эмираты состоялся турнир Большого шлема по джиу-джитсу. На нем Монголию представили Б.Буяндэлгэр и У.Эрдэнэбаатар.

Спортсменка Академии «Гаруда» Б.Буяндэлгэр, выступившая в женской весовой категории до 70кг на этом турнире, завоевала бронзовую медаль. У.Эрдэнэбаатару в его первом бою в весе до 69 кг среди мужчин противостоял спортсмен из Кувейта. К сожалению, он проиграл эту встречу и завершил свое выступление на этом турнире.

Оба спортсмена останутся еще в Абу-Даби и продолжат подготовку к участию в ЧМ-2021, который пройдет с 8 по 10 апреля.

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