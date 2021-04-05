За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели более 1,4 тыс. человек

Казахстан, общество

11:34, 05 апреля 2021

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// АКИpress CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 1421 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 225 256 человек, передает оперативный штаб. В разрезе регионов: - Алматы - 29 096; - Нур-Султан - 29 009; - Восточно-Казахстанская область - 20 841; - Павлодарская область - 18 625; - Атырауская область - 18 076; - Карагандинская область -16 199; - Акмолинская область - 14 855; - Северо-Казахстанская область - 12 682; - Западно-Казахстанская область - 12 516; - Костанайская область - 12 314; - Алматинская область - 11 863; - Жамбылская область - 6147; - Шымкент - 5927; - Актюбинская область - 4735; - Туркестанская область - 4371; - Мангистауская область - 4083; - Кызылординская область - 3917. Коронавирус в Казахстане Карта распространения