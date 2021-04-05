За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели более 1,4 тыс. человек
CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 1421 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 225 256 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Алматы - 29 096;
- Нур-Султан - 29 009;
- Восточно-Казахстанская область - 20 841;
- Павлодарская область - 18 625;
- Атырауская область - 18 076;
- Карагандинская область -16 199;
- Акмолинская область - 14 855;
- Северо-Казахстанская область - 12 682;
- Западно-Казахстанская область - 12 516;
- Костанайская область - 12 314;
- Алматинская область - 11 863;
- Жамбылская область - 6147;
- Шымкент - 5927;
- Актюбинская область - 4735;
- Туркестанская область - 4371;
- Мангистауская область - 4083;
- Кызылординская область - 3917.
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