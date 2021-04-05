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  5 апреля 2021
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За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели более 1,4 тыс. человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 1421 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 225 256 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Алматы - 29 096;

- Нур-Султан - 29 009;

- Восточно-Казахстанская область - 20 841;

- Павлодарская область - 18 625;

- Атырауская область - 18 076;

- Карагандинская область -16 199;

- Акмолинская область - 14 855;

- Северо-Казахстанская область - 12 682;

- Западно-Казахстанская область - 12 516;

- Костанайская область - 12 314;

- Алматинская область - 11 863;

- Жамбылская область - 6147;

- Шымкент - 5927;

- Актюбинская область - 4735;

- Туркестанская область - 4371;

- Мангистауская область - 4083;

- Кызылординская область - 3917.

Коронавирус в Казахстане
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