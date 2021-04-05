Назначены члены НССС и НСМС Монголии

CentralAsia (MNG) - Во время пленарного заседания парламент Монголии принял постановление об освобождении от должности и назначении членов Национального совета социального страхования (НССС).

Срок полномочий членов НССС, представляющих застрахованного работодателя Х.Амгаланбаатар и Х.Ганбаатар, истек, и члены Т.Батзул, Э. Оюунтэгш и Н.Алгаа подали прошение об отставке в Постоянный комитет по социальной политике.

В связи с этим парламент принял их отставку и назначил Э.Энхжаргал, выдвинутого Федерацией работодателей Монголии (ФРМ), и Л.Төр-Од, выдвинутого Монгольской национальной торгово-промышленной палатой (MНТПП), членом НССС.

Конфедерация профсоюзов Монголии выдвинула С.Эрдэнэбат и С.Жаргалсайхан, а ФРМ выдвинула Х.Амгалан в члены НССС. Однако парламент отказал в назначении кандидатов.

Экономист Э. Энхжаргал был заместителем генерального директора ФРМ с 2018 года, а экономист Л. Төр-Од — старшим консультантом МНТПП с 2019 года.

Кроме того, парламент назначил министра здравоохранения С.Энхболд главой Национального совета по страхованию здоровья (НСМС), а Х.Амгаланбаатар был назначен МНТПП в качестве члена совета, представляющего застрахованных.

Бывший глава Минздрава Т.Мөнхсайхан освобожден от должности главы НСМС, а член совета, представляющий застрахованного Б. Мягмар, освобожден от ответственности. В соответствии со статьей 14.11.3 Закона о медицинском страховании Б. Мягмар подал в отставку до истечения срока полномочий.

В связи с реорганизацией правительства Монголии предложение об увольнении и назначении некоторых членов НСМС было внесено в постоянный комитет по социальной политике 29 марта 2021 года.

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