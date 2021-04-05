За сутки два пациента умерли от коронавирусной пневмонии в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Оперативный штаб Министерства здравоохранения Казахстана опубликовал информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 5 апреля.

Так, за сутки в странеизафиксировано 17 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 летальных исхода и 177 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 50 832, летальных случаев - 702, выздоровевших - 48 956.

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