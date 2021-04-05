[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 апреля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
За сутки два пациента умерли от коронавирусной пневмонии в Казахстане

CentralAsia (KZ) -  Оперативный штаб Министерства здравоохранения Казахстана опубликовал информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 5 апреля.

Так, за сутки в странеизафиксировано 17 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 летальных исхода и 177 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 50 832, летальных случаев - 702, выздоровевших - 48 956.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Папа Римский призвал на Пасху к примирению в Украине и Сирии
  • Первая партия вакцин против COVID-19, закупленных в Китае, прибыла в Монголию
  • В Китае ввели 136,68 миллиона доз вакцины от COVID-19


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com