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  5 апреля 2021
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Франция стала самой зараженной коронавирусом страной в Европе

CentralAsia (CA) -  Во Франции за сутки выявили почти 67 тысяч новых случаев коронавируса, общее число зараженных с начала пандемии составило 4,9 млн, в реанимациях находятся свыше пяти тысяч трехсот пациентов с тяжелой формой COVID-19.

Как сообщает Euronews, власти страны ввели третий локдаун.

«Люди очень хотят получить свою дозу вакцины, но не всегда это возможно, поскольку вначале прививают тех, кто находится в группе риска. К сожалению, сегодня мы пока не в состоянии обеспечить профилактическим противокоронавирусным препаратом всех желающих», - говорит Маджида Эль Мохтари, врач-терапевт.

Президент Эммануэль Макрон — как главнокомандующий бросает на проведение прививок и военную медицину. Но многие после сообщений о возможных тяжелых побочных эффектов от применения Vaxzevria (AstraZeneca) намерены дождаться других вакцин.

В Германии также пытаются ускорить темпы вакцинации, используя все препараты, одобренные европейским регулятором, однако вводя собственные возрастные ограничения на Vaxzevria .

Привиться ей можно, лишь если уже исполнилось 60.

Власти стран, входящих в ЕС, вводят ограничения и частично останавливают экономическую жизнь, поскольку с их точки зрения — это единственный способ уменьшить число заражений и предотвратить коллапс системы стационаров.

В Португалии рестрикции в отношении поездок в Испании сняты не будут, их действие пролонгировано минимум на 10 дней.

В Греции действующие ограничения касаются и внутренних поездок, в частности авиаперелётов, они продлятся еще неделю, а вот что касается международных рейсов, то ждать придется минимум до 19-го апреля.

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