Принято Соглашение между Монголией и Международной ассоциацией развития

CentralAsia (MNG) - В ходе сессии Парламент принял Соглашение о дополнительном финансировании между Монголией и Международной ассоциацией развития.

Министр финансов Б.Жавхлан сказал, что стороны договорились реализовать проект вакцинации с помощью льготного кредита в размере 50,7 млн долларов США от Международной ассоциации развития при дополнительном финансировании из Проекта профилактики, реагирования и готовности к COVID-19 в Монголии, финансируемого Всемирным банком, и Соглашение подписано 21 февраля 2021 года.

«В рамках этого проекта Монголия сможет закупать и транспортировать вакцины для охвата 60 процентов населения, хранить, распространять и контролировать вакцины по всей стране, приобретать средства индивидуальной защиты и строить небольшую кислородную станцию. Кроме того, планируется потратить на обучение и повышение квалификации врачей и медицинского персонала, профилактику поствакцинальных осложнений, а также оценку и мониторинг охвата иммунизацией», - сказал министр.

Льготный кредит имеет годовую процентную ставку 1,25%, период погашения кредита — 30 лет и льготный период — пять лет.

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