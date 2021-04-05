[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 апреля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Главы МИД Таджикистана и Армении подписали программу сотрудничества между ведомствами

CentralAsia (TJ) -  В Москве «на полях» заседания Совета министров иностранных дел СНГ состоялась встреча министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина с главой МИД Армении Арой Айвазяном.

Министры обсудили вопросы таджикско-армянского взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, провели «сверку часов» по сотрудничеству двух стран в рамках международных организаций.

Собеседники договорились усилиями внешнеполитических ведомств обеспечить дальнейшее насыщение повестки дня двусторонних отношений.

По итогам встречи состоялась церемония подписания Программы сотрудничества между министерствами двух стран на 2021-2022 годы.

Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • Первая партия вакцин против COVID-19, закупленных в Китае, прибыла в Монголию
  • За сутки два пациента умерли от коронавирусной пневмонии в Казахстане
  • В Евросоюзе обсудят «военную активность России вокруг Украины»


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com