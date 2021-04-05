Главы МИД Таджикистана и Армении подписали программу сотрудничества между ведомствами

CentralAsia (TJ) - В Москве «на полях» заседания Совета министров иностранных дел СНГ состоялась встреча министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина с главой МИД Армении Арой Айвазяном.



Министры обсудили вопросы таджикско-армянского взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, провели «сверку часов» по сотрудничеству двух стран в рамках международных организаций.



Собеседники договорились усилиями внешнеполитических ведомств обеспечить дальнейшее насыщение повестки дня двусторонних отношений.



По итогам встречи состоялась церемония подписания Программы сотрудничества между министерствами двух стран на 2021-2022 годы.

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