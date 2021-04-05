Монголия из госбюджета инвестирует 300 млн тугриков в тепличное хозяйство граждан

CentralAsia (MNG) - Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии сообщило, что из государственного бюджета будет выделено 300 миллионов тугриков (около $105,2 тыс.) для поддержки тепличного хозяйства в весенний сезон.

Бюджетные инвестиции позволят профинансировать строительство 83 сложных тепличных конструкций и предоставить 110 кг четырех видов тепличных культур семейным фермерским хозяйствам и предприятиям по льготным кредитам. Это позволит увеличить тепличное хозяйство на 75 га земли при одновременном улучшении производства овощей и их предложения в жилых районах.

Кроме того, был запущен проект по развитию цепочки добавленной стоимости в овощеводстве с финансированием в размере 10,2 миллиона евро от Республики Польша. В рамках проекта планируется строительство картофелехранилища и овощехранилища вместимостью 8 500 тонн и закупка более 600 наименований техники и оборудования для сельского хозяйства.

Еще один реализуемый в сельскохозяйственной отрасли проект — это проект поддержки сельскохозяйственного производства, финансируемый за счет льготного кредита из Китая. Оборудование для ирригационных систем будет предоставлено фермерам по льготным кредитам с 50-процентной скидкой, сроком на 6 лет и 6-процентной годовой процентной ставкой. В результате ожидается, что площадь орошаемых сельхозугодий будет увеличена на 1 500 га, говорится в сообщении министерства.

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