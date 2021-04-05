В Евросоюзе обсудят «военную активность России вокруг Украины»

CentralAsia (KG) - Министры иностранных дел стран Евросоюза (ЕС) обсудят «военную активность России вокруг Украины» на ближайшей встрече. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам телефонного разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

По его словам, он «с серьезной озабоченностью следит за российской военной активностью». «Будем дальше обсуждать с Дмитрием Кулебой и министрами иностранных дел ЕС на следующем заседании», — отмечается в сообщении.

С конца марта в Донбассе наблюдается усиление обстрелов с обеих сторон. Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в Донбассе и возложила на нее ответственность за ухудшение обстановки в зоне конфликта.

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