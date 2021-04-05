Первую женщину-капитана в Египте ошибочно обвинили в блокировке Суэцкого канала

CentralAsia (CA) - 24 марта огромный контейнеровоз Evergreen заблокировал Суэцкий канал, в результате чего движение сотен судов через канал было остановлено в обе стороны.



Затем появились слухи о том, что виновата в произошедшем Марва Элселехдар.



«Я была шокирована», - говорит 29-летняя Марва, первая женщина из Египта, работавшая капитаном на судне.



В тот момент, когда контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал, Элселехдар находилась за сотни километров оттуда, в Александрии, будучи первым помощником капитана на судне «Аида IV».



Слухи о том, что за инцидентом в Суэцком канале стоит Марва, стали распространяться из-за поддельного скриншота новостной статьи, якобы опубликованной англоязычным ресурсом Arab News. Фейковый заголовок гласил, что Элселехдар имела непосредственное отношение к произошедшему с Evergreen.



Пользователи социальных сетей делились этим изображением десятки раз.



В основе сфабрикованного изображения была настоящая история Arab News, опубликованная 22 марта. В ней Элселехдар рассказывает изданию, как ей удалось построить карьеру в «мужской» судоходной индустрии и стать первой женщиной-капитаном в Египте.



Марва Элселехдар рассказала в интервью ВВС, что понятия не имеет, откуда появился этот скриншот и кто стоит за ложными слухами.



Женщины сейчас составляют всего 2% от всех сотрудников судоходных компаний в мире, согласно данным Международной морской организации. Марве и раньше было непросто делать карьеру.



По словам Элселехдар, она всегда любила море, а на то чтобы пойти работать в торговый флот, ее вдохновил брат, поступивший в ААНТМТ.



Хотя Академия на тот момент принимала только мужчин, Марва все равно подала туда документы. Ее приняли только после апелляций, дошедших до тогдашнего президента Египта Хосни Мубарака. На курсе она была единственной девушкой из 1200 студентов.



По словам Элселехдар, во время учебы ей приходилось сталкиваться с сексизмом на каждом шагу.



После окончания Академии Марва работала на судне «Аида IV», где достигла должности первого помощника капитана.



В 2015 году она возглавила экипаж «Аиды IV», когда тот первым прошел по только что расширенному Суэцкому каналу. Марва стала самым молодым капитаном и первой женщиной-капитаном из Египта, возглавившим судно на этих водах.



Когда появились слухи, что якобы на ней лежит вина за блокировку Суэцкого канала, Марва боялась, что это скажется на ее работе.



«Фальшивая статья была на английском, и слухи добрались до разных стран. Я изо всех сил старалась отрицать, что там было написано, потому что это сказывалось на моей репутации, на всех тех усилиях, что я приложила, чтобы попасть туда, где я сейчас нахожусь», - говорит она.



Но помимо негативных комментариев к фальшивому скриншоту там были и такие, которые, наоборот, придали Марве уверенности в себе.



В мае Марва Элселехдар сдает свой последний экзамен, чтобы получить полное звание капитана. Она надеется, что ей удастся продолжить вдохновлять женщин, желающих работать в судоходстве.