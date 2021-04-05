В США идет четвертая волна коронавируса

CentralAsia (CA) - В США идет четвертая волна коронавируса, заявил профессор Университета Миннесоты, эпидемиолог Майкл Остерхолм.

«Я считаю, что да», - сказал он в интервью телеканалу Fox News.



«Я считаю, что в некотором смысле мы находимся почти в новой пандемии. Единственная хорошая новость заключается в том, что нынешние вакцины эффективны против конкретного варианта B.1.1.7 (британского)», - заявил специалист.



По данным университета Джонса Хопкинса, на 5 апреля в США коронавирус выявлен у 30,7 млн человек, из них скончались 555 тыс. человек.