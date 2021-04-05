Министр обороны Таджикистана отбыл в Иран с официальным визитом
- Таджикистан, общество
- 14:01, 05 апреля 2021
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CentralAsia (TJ) - Министр обороны Таджикистана генерал-полковник Шерали Мирзо отбыл с официальным визитом в Исламскую Республику Иран. Об этом НИАТ «Ховар» сообщил руководитель пресс-центра Минобороны Фаридун Махмадализода.
Ожидается, что в ходе поездки Шерали Мирзо встретится с высокопоставленными политическими и военными руководителями страны, обсудит широкий круг вопросов, связанных с военно-техническим сотрудничеством, координацией и обменом информацией в совместной борьбе с терроризмом.
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