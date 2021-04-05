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  5 апреля 2021
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В России число зараженных коронавирусом увеличилось на 8,6 тыс. за сутки

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России зарегистрировано 8646 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 83 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1 125 (13,0%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 4 589 540 случаев (+0,19%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 121,9 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 249 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 492 299 человек.

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