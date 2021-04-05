[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 апреля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Число жертв коронавируса в России превысило 100 тысяч

CentralAsia (CA) -  В России за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 343 человека, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 50 и Санкт-Петербурге — 27.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 100 717 человек. Всего с начала пандемии в стране COVID-19 выявлен у более 4,5 млн человек, из них выздоровели — 4,2 млн, под медицинским наблюдением остаются 492 299 пациентов.

Новости по теме:

print
  • Принято Соглашение между Монголией и Международной ассоциацией развития
  • В Китае ввели 136,68 миллиона доз вакцины от COVID-19
  • Монголка завоевала бронзу в Абу-Даби по джиу-джитсу


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com