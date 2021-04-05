Число жертв коронавируса в России превысило 100 тысяч
- Азия и мир, общество
- 14:15, 05 апреля 2021
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CentralAsia (CA) - В России за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 343 человека, передает оперативный штаб.
Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 50 и Санкт-Петербурге — 27.
Общее количество жертв коронавируса в России достигло 100 717 человек. Всего с начала пандемии в стране COVID-19 выявлен у более 4,5 млн человек, из них выздоровели — 4,2 млн, под медицинским наблюдением остаются 492 299 пациентов.