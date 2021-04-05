Число жертв коронавируса в России превысило 100 тысяч

CentralAsia (CA) - В России за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 343 человека, передает оперативный штаб.



Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 50 и Санкт-Петербурге — 27.



Общее количество жертв коронавируса в России достигло 100 717 человек. Всего с начала пандемии в стране COVID-19 выявлен у более 4,5 млн человек, из них выздоровели — 4,2 млн, под медицинским наблюдением остаются 492 299 пациентов.

