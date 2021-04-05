[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 апреля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Казахстана Токаев утвердил новую должность в своей администрации

CentralAsia (KG) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О cпециальном представителе Президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству», говорится на сайте Акорды.

«В целях обеспечения реализации конституционных полномочий президента, повышения эффективности деятельности органов государственной власти в области внешней политики и продвижения международных инициатив президента», - говорится в постановлении.

Основными задачами специального представителя являются:

1) налаживание международных связей в политической, экономической, гуманитарной и экологической сферах;

2) обеспечение продвижения основных направлений внешней политики Республики Казахстан и инициатив Президента Республики Казахстан.

Специальным представителем президента по международному сотрудничеству назначен Ержан Казыханов. С февраля 2017 года он был послом Казахстана в США.

Коронавирус в Кыргызстане
Карта распространения
print
  • Главы МИД Таджикистана и Армении подписали программу сотрудничества между ведомствами
  • Экс-президент США Трамп призвал бойкотировать Coca-Cola и бейсбол
  • В Лондоне задержали свыше 100 человек на субботних акциях протеста


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com