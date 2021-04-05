Президент Казахстана Токаев утвердил новую должность в своей администрации

CentralAsia (KG) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О cпециальном представителе Президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству», говорится на сайте Акорды.

«В целях обеспечения реализации конституционных полномочий президента, повышения эффективности деятельности органов государственной власти в области внешней политики и продвижения международных инициатив президента», - говорится в постановлении.

Основными задачами специального представителя являются:

1) налаживание международных связей в политической, экономической, гуманитарной и экологической сферах;

2) обеспечение продвижения основных направлений внешней политики Республики Казахстан и инициатив Президента Республики Казахстан.

Специальным представителем президента по международному сотрудничеству назначен Ержан Казыханов. С февраля 2017 года он был послом Казахстана в США.

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