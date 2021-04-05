Как замедлить скорость старения и продлить жизнь?

CentralAsia (CA) - Ухудшение состояния здоровья с возрастом и износ структуры органов связаны с количеством взрослых стволовых клеток. В частности с возрастом число зрелых стволовых клеток уменьшается. В результате клетки не могут копировать себя и трансформироваться в типы клеток, необходимые для поддержания целостности органов и тканей. Об этом пишет турецкое издание Sabah.



Секрет сохранения молодости и отсрочивания старости исследуется на протяжении веков. С каждым днем появляется новая информация на этот счет. Кто бы не хотел в 80 лет выглядеть на 50? Но действительно ли возможно предотвратить или замедлить старение? Обратим внимание на имеющиеся сведения на эту тему, начиная от проведенных исследований и заканчивая медицинской терапией. Хотя некоторые считают старость болезнью, главное — это качественная жизнь в почтенном возрасте без каких-либо заболеваний. Представьте, что вам 80 лет, и вы выглядите на 50, но при этом ничего не знаете о себе и своем окружении из-за болезни Альцгеймера. Будет ли это представлять для вас какую-либо ценность? Или вообразим обратную ситуацию. Вам 60 лет, вы совершенно здоровы, нет никаких заболеваний, но вы выглядите на 90. Обрадует ли вас такая ситуация?



Исследования показывают, что человеческая жизнь удлиняется. Более того, в США были опубликованы лабораторные исследования о том, что человеческие клетки будут жить 150 лет. Однако стали обнаруживаться и многие возрастные болезни, которые раньше не наблюдались. Например, болезнь Альцгеймера, наиболее распространенная форма деменции. В последующие годы, по мере дальнейшего увеличения продолжительности жизни, возможно, возникнет еще больше подобных заболеваний.



Как начинается старость?

Каковы признаки?

Клетки размножаются путем деления

Что нужно делать для здорового старения?

Почему стволовые клетки важны?

Самый маленький строительный блок нашего организма — клетка. По сути с нарушением клеточной структуры и утратой ДНК, которая находится в ядре клетки и содержит все коды нашего организма, своей функции начинается старость. Проще говоря, все, что мы едим, пьем, вдыхаем, словом, питательные и другие вещества, которые поступают в наш организм извне, сжигаются внутри клеток для производства энергии для нашего организма. Оставшуюся часть топлива называют «свободными радикалами», которые можно представить в виде золы, оставшейся от дров или угля после сгорания. Большинство этих отходов уничтожается защитным механизмом организма. Чем меньше свободных радикалов, тем меньше вреда для клеток. Когда защитный механизм организма и гормональный баланс начинают нарушаться, свободные радикалы и другие факторы, повреждающие клетки, готовят их конец. В этот момент и начинается процесс, который мы называем старением. Чем целее остаются наши клетки в ходе этого физиологического процесса, тем лучше мы стареем. После достижения определенного возраста защитные системы нашего организма, которые должны уничтожать вещества, повреждающие наши клетки, такие как свободные радикалы, дают сбой, возникает дисбаланс гормонального фона, и стволовые клетки, восстанавливающие каждый из наших органов, больше не могут выполнять свою работу.Взрослые стволовые клетки, которые находятся в каждом органе нашего тела и обеспечивают восстановление органа, поврежденного по тем или иным причинам, становятся неспособными выполнять эту функцию. Начинают проявляться системные заболевания, закодированные в нашей генетике, из-за того, что защитный механизм нашего организма не работает должным образом. Органы начинают повреждаться, и наш внешний вид, естественно, ухудшается. Обмен веществ замедляется, количество жира увеличивается, половые функции ослабевают, двигательная активность снижается.Зрелые стволовые клетки находятся по всему телу и отвечают за регенерацию клеток, а также защиту структуры органов и тканей, чтобы они могли выполнять свои функции, путем превращения в клетки поврежденных тканей. Это основные строительные блоки организма, которые размножаются путем деления и трансформируются в типы клеток, которых недостает организму для поддержания его здоровья.Наш генетический код скрыт в молекулах ДНК, находящихся внутри клеток. Чем здоровее наши клетки, тем ниже вероятность проявления заболеваний, скрытых в ДНК, и тем меньше вреда для зрелых стволовых клеток, которые восстанавливают наши клетки. Для этого нам нужно правильно организовать окружающую нас среду и свои жизненные привычки. Требуется регулярно заниматься спортом, правильно питаться, избегать стресса, регулярно проходить медицинский осмотр. Главное в современном лечении — предотвратить заболевание, а для этого необходимо выявить вещества, повреждающие клетки. Чтобы активировать собственный защитный механизм нашего организма, который борется с ними, нам нужно проводить обследования, подкрепляющую терапию в нужном объеме и защищать наши клетки от повреждений. В развитых странах доступно множество методов лечения для увеличения количества взрослых стволовых клеток.Старение, которое является естественным процессом, возрастное ухудшение состояния и износ структуры органов, связано с количеством взрослых стволовых клеток. В частности с возрастом, когда число зрелых стволовых клеток уменьшается, клетки не могут копировать себя и трансформироваться в типы клеток, необходимые для поддержания целостности органов и тканей.