[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 апреля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
LG перестанет выпускать смартфоны

CentralAsia (CA) -  Южнокорейский производитель потребительской электроники LG Electronics объявил, что к 31 июля закроет убыточное подразделение по производству смартфонов и сосредоточится на более перспективных направлениях. Об этом пишет «Интерфакс».

LG приняла стратегическое решение уйти «с невероятно конкурентного рынка» смартфонов и сосредоточить усилия на таких перспективных сферах, как производство деталей для электромобилей, подключаемые устройства, технологии умного дома, робототехника, искусственный интеллект, решения b2b, а также платформы и сервисы.

Остатки уже выпущенных смартфонов компания продолжит продавать, а также в течение определенного периода времени будет предоставлять сервисную поддержку и обновления программного обеспечения тем, кто уже купил ее телефоны.

Бизнес по производству смартфонов был убыточным со второго квартал 2015 года, а общий размер его операционного убытка за это время составил более 5 трлн южнокорейских вон ($4,4 млрд), отмечает агентство Dow Jones.

В LG заявили, что прекращение выпуска смартфонов может привести к сокращению выручки в краткосрочной перспективе, однако компания ожидает улучшения финансового положения в долгосрочной.

LG была одной из первых компаний, установивших операционную систему Android на своих мобильных устройствах. В прошлом году на бизнес по производству смартфонов приходилось около 8% продаж компании.

print
  • Монголия из госбюджета инвестирует 300 млн тугриков в тепличное хозяйство граждан
  • В Евросоюзе обсудят «военную активность России вокруг Украины»
  • Произошла утечка данных полумиллиарда пользователей Facebook


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com