LG перестанет выпускать смартфоны

CentralAsia (CA) - Южнокорейский производитель потребительской электроники LG Electronics объявил, что к 31 июля закроет убыточное подразделение по производству смартфонов и сосредоточится на более перспективных направлениях. Об этом пишет «Интерфакс».



LG приняла стратегическое решение уйти «с невероятно конкурентного рынка» смартфонов и сосредоточить усилия на таких перспективных сферах, как производство деталей для электромобилей, подключаемые устройства, технологии умного дома, робототехника, искусственный интеллект, решения b2b, а также платформы и сервисы.



Остатки уже выпущенных смартфонов компания продолжит продавать, а также в течение определенного периода времени будет предоставлять сервисную поддержку и обновления программного обеспечения тем, кто уже купил ее телефоны.



Бизнес по производству смартфонов был убыточным со второго квартал 2015 года, а общий размер его операционного убытка за это время составил более 5 трлн южнокорейских вон ($4,4 млрд), отмечает агентство Dow Jones.



В LG заявили, что прекращение выпуска смартфонов может привести к сокращению выручки в краткосрочной перспективе, однако компания ожидает улучшения финансового положения в долгосрочной.



LG была одной из первых компаний, установивших операционную систему Android на своих мобильных устройствах. В прошлом году на бизнес по производству смартфонов приходилось около 8% продаж компании.