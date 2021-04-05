[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 апреля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане от коронавируса вакцинированы более 174 тыс. человек

CentralAsia (KZ) -  На 5 апреля в Казахстане от коронавирусной инфекции вакцину получили 174 269 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

В разрезе регионов:

- Алматы - 38 905;

- Алматинская область - 15 040;

- Нур-Султан - 14 786;

- Туркестанская область - 14 242;

- Карагандинская область - 10 918;

- Восточно-Казахстанская область - 9283;

- Жамбылская область - 8723;

- Шымкент - 8312;

- Костанайская область - 7452;

- Кызылординская область - 7098;

- Павлодарская область - 6759;

- Акмолинская область - 6610;

- Северо-Казахстанская область - 6391;

- Актюбинская область - 6332;

- Западно-Казахстанская область - 6068;

- Атырауская область - 4098;

- Мангистауская область - 3192.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Более 376 тысяч человек вакцинировались от коронавируса в Монголии
  • Франция стала самой зараженной коронавирусом страной в Европе
  • В Казахстане выявили 2054 случая Covid-19 за сутки


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com