В Казахстане от коронавируса вакцинированы более 174 тыс. человек

Казахстан, общество

18:57, 05 апреля 2021

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CentralAsia (KZ) - На 5 апреля в Казахстане от коронавирусной инфекции вакцину получили 174 269 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны. В разрезе регионов: - Алматы - 38 905; - Алматинская область - 15 040; - Нур-Султан - 14 786; - Туркестанская область - 14 242; - Карагандинская область - 10 918; - Восточно-Казахстанская область - 9283; - Жамбылская область - 8723; - Шымкент - 8312; - Костанайская область - 7452; - Кызылординская область - 7098; - Павлодарская область - 6759; - Акмолинская область - 6610; - Северо-Казахстанская область - 6391; - Актюбинская область - 6332; - Западно-Казахстанская область - 6068; - Атырауская область - 4098; - Мангистауская область - 3192. Коронавирус в Казахстане Карта распространения