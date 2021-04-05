В Казахстане от коронавируса вакцинированы более 174 тыс. человек
CentralAsia (KZ) - На 5 апреля в Казахстане от коронавирусной инфекции вакцину получили 174 269 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.
В разрезе регионов:
- Алматы - 38 905;
- Алматинская область - 15 040;
- Нур-Султан - 14 786;
- Туркестанская область - 14 242;
- Карагандинская область - 10 918;
- Восточно-Казахстанская область - 9283;
- Жамбылская область - 8723;
- Шымкент - 8312;
- Костанайская область - 7452;
- Кызылординская область - 7098;
- Павлодарская область - 6759;
- Акмолинская область - 6610;
- Северо-Казахстанская область - 6391;
- Актюбинская область - 6332;
- Западно-Казахстанская область - 6068;
- Атырауская область - 4098;
- Мангистауская область - 3192.
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