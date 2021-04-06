Кто-то скажет Quad не игнорировать Монголию

CentralAsia (MNG) - Возвышение Китая побудило США, Японию, Индию и Австралию реанимировать свой старый клуб, известный как Четырехсторонний диалог по вопросам безопасности или the Quad («четверка»). Эти усилия достигли новых высот 12 марта, когда президент США Джо Байден впервые принял трех других лидеров.

Байден фактически превратил «Quad» в главный противовес китайской мощи в Азии. Но официальные лица США говорят, что дело не только в Китае. Они также предоставят миллиард доз вакцины против Covid-19 по всей Азии до конца 2022 года и говорят о климате, гуманитарной помощи и инвестициях в инфраструктуру.

Это обширная повестка дня, и было довольно много комментариев о том, как «Quad» добиться этого: возможно, ему следует провести больше военных учений в Австралии; возможно, его следует расширить, включив в него Новую Зеландию, Южную Корею и Вьетнам; возможно, ему следует координировать свои действия с государствами Юго-Восточной Азии; может быть, это должно вовлечь Тайвань.

Тем не менее, похоже, что Монголия мало упоминается при обсуждении «Quad» и ее целей. Кто-то должен сказать «Quad», чтобы он не игнорировал Монголию. Вот почему.

Причина 1: Монголия уже имеет значение

Первая причина просто в том, что Монголия уже стратегически важна для всех четырех членов «Quad».

Примечательно, что Индия стала первой страной, предоставившей Монголии вакцину против Covid-19 (150 000 доз Covishield). В недавней статье Акшоб Гиридхарадас указал, что посол Индии, г-н Сингх, сформулировал поставку с точки зрения «расширения стратегического партнерства» двух стран и что Индия настаивала на том, чтобы «Quad» финансировала производство вакцины как средство противодействия мягкой силе Китая. и доминирование в цепочке поставок. Индия также строит первый нефтеперерабатывающий завод в Монголии, что в настоящее время является крупнейшим проектом в рамках ее программы кредитных линий.

Похоже, Нью-Дели рассматривает Улан-Батор как все более ценного друга в геополитическом ландшафте Азии.

Япония также инвестирует в свои отношения с Монголией. В октябре 2020 года две страны договорились о сотрудничестве по «свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону», который включал экстренный заем в размере 235 миллионов долларов для помощи экономике Монголии. Монголия также занимает центральное место в основных коммерческих планах Японии по освоению возобновляемых источников энергии в Северо-Восточной Азии.

В Вашингтоне Монголия была прямо упомянута в ранее засекреченном стратегическом документе высокого уровня, определявшем политику США в Азии во время администрации Трампа; Палата представителей США приняла в декабре резолюцию об усилении связей с Монголией; а Улан-Батор находится в уникальном положении, так как имеет позитивные связи с Пекином и Москвой, двумя из основных проблем Америки.

Наконец, очевидна основная связь между Австралией и Монголией — рудник Оюу-Толгой частично принадлежит австралийской горнодобывающей компании Rio Tinto. Но связи двух стран выходят за рамки ОТ. Австралия признала «растущее двустороннее участие в обороне» и провела обсуждения по доставке вакцин в Монголию в рамках объекта COVAX (Австралия помогает производить AstraZeneca). Австралия также является популярным местом для монгольских студентов.

Короче говоря, у всех четырех членов уже есть позитивные и расширяющиеся отношения с Монголией. Несомненно, это делает Монголию естественным партнером для всей четверки, поскольку группа стремится достичь ощутимых результатов?

Причина 2: Монголии нужна дополнительная поддержка

Несмотря на растущее значение Монголии для всех четырех членов «четверки», она, вероятно, по-прежнему не получает достаточной поддержки с точки зрения реальных инвестиций.

Примером может служить энергетическая ситуация Монголии. США пригрозили приостановить финансирование угольных проектов, что хорошо с точки зрения климата, но угольная экономика и энергосистема Монголии потребуют иностранных инвестиций для перехода на чистую энергию. Quad заявляет, что создаст рабочую группу по климату для «усиления действий по адаптации, наращиванию потенциала и финансированию борьбы с изменением климата»; возможно, эта группа могла бы стимулировать иностранные инвестиции в энергетическую инфраструктуру Монголии или ее огромные возобновляемые источники энергии.

Монголии также понадобится поддержка «четверки» в адаптации к изменяющемуся климату. Дзуд 2020/21 года убил более 400 000 голов скота, вынудив более 26 000 семей мигрировать на юг. Ожидается, что ситуация с дзудом ухудшится, поскольку из-за изменения климата летние дожди прекратятся. Воды станет меньше, урожайность и поголовье скота упадут, здоровье людей ухудшится.

Если Quad стремится помочь в решении климатических проблем, в Монголии предстоит проделать большую работу.

Наконец, ориентация «четверки» на «Индо-Тихоокеанский регион» — полезное, но в конечном итоге воображаемое пространство, которое примерно покрывает Индийский и Тихий океаны — рискует по умолчанию упустить из виду такую не имеющую выхода к морю северную страну, как Монголия. Это было бы стратегической ошибкой. Монголия играет решающую роль в усилиях России по налаживанию более тесных экономических связей с Китаем, а также в собственных усилиях Китая по уменьшению своей зависимости от ключевых морских путей. Развитие Монголии неотделимо от развития южнее.

Причина 3: демократия хрупка

Наконец, Вашингтон заявил, что хочет, чтобы Монголия «продемонстрировала преимущества демократии» в рамках более широких усилий Америки по поддержанию этих ценностей во всей Азии.

Но «четверка» не должна воспринимать монгольскую демократию как должное. В течение нескольких лет звучали сигналы предупреждения о снижении общественного доверия к правительству и общедемократическом откате после отмены независимости судебной системы и антикоррупционного органа. Состояние политики в Монголии, включая использование антикоррупционного закона в качестве оружия и принцип «победитель получает все», присущий наиболее влиятельным политикам, вызывает серьезную озабоченность в отношении будущего демократического стиля правления.

В июне приближаются президентские выборы. «Четверка» должна обратить внимание: если монгольская демократия еще больше откатится назад, это нанесет серьезный удар по авторитету четверки и ее видению свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

В конечном счете, «четверке» необходимо показать, что она может обеспечить реальные решения основных проблем в жизни людей, если она хочет продвигать свои интересы по всей Азии. Монголия разделяет многие из этих интересов, но также сталкивается с многочисленными политическими, экономическими и связанными с климатом проблемами. Это не следует игнорировать.

Четырёхсторонний диалог по безопасности (англ. Quadrilateral Security Dialogue, QSD, Quad) — международный стратегический диалог, реализуемый США, Японией, Индией и Австралией, который подразумевает проведение регулярных встреч по проблематике безопасности. Инициирован в 2007 году японским премьер-министром Синдзо Абэ при поддержке американского вице-президента Дика Чейни, австралийского премьера Джона Говарда и индийского премьер-министра Манмохана Сингха. Первый диалог проходил на фоне крупных военных учений Малабар в Бенгальском заливе (самые крупные военные учения индийских ВМФ за всю историю), в которых также принимал участие Сингапур. Подчеркивалось, что объединение представлено исключительно демократическими государствами.

автор: Юэн Левик, источник: mongoliaweekly.org

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