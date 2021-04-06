В апреле поголовье скота Монголии увеличилось на 5,2 миллионов

CentralAsia (MNG) - По данным правительства, в апреле этого года поголовье скота увеличилось на 5,2 миллиона молодых животных.

Сегодня было объявлено, что 14.8 тыс. верблюдов, 23.8 тыс.лошадей, 102 тыс. коров, 2.8 млн.овец и 2.3 млн.коз дали потомство.

Ожидается, что крупные животные закончат рожать в середине мая, в то время как мелкие рогатые животные будут продолжать вынашивать свое потомство до второй недели июня.

Ожидается, что в текущем году потомство принесут более 32 миллионов голов скота. По всей стране было рождено 2,2 миллиона голов потомства скот, и выживаемость в настоящее время составляет 98 процентов.

Самый высокий уровень рождения потомства (63 процента) в аймаке Ховд, за ним следуют аймак Баян-Өлгий (56 процентов) и Увс аймак (53 процента).

По данным Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, чтобы удовлетворить потребности населения в мясе, Монголия использует 14 миллионов голов скота.

По информации Национального статистического комитета Монголии, общее поголовье лошадей в 2020 году составляло 4,1 млн., коров — 4,7 млн., верблюдов — 472,9 тыс., овец — 30 млн. и коз — 27,7 млн. голов.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения