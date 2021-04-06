Второй договор о вызовах тысячелетия, направленный на решение проблемы водоснабжения Улан-Батора, вступил в силу

CentralAsia (MNG) - Второй договор «Вызовы тысячелетия», подписанный между правительством Монголии и Корпорацией «Вызовы тысячелетия США» 5 апреля 2021 года, вступил в силу 31 марта 2021 года с выделением гранта в размере 350 миллионов долларов от Соглашения. Церемония объявления официального Старт пятилетнего проекта по увеличению общего водоснабжения Улан-Батора состоялся 5 апреля 2021 года в зале «Консенсус Холл» Министерства иностранных дел.





В своем вступительном слове Б. Батцэцэг, министр иностранных дел Монголии и председатель правления Монгольской организации «Вызовы тысячелетия», сказала: «Сегодня мы рады объявить о вступлении в силу Второго Соглашения о вызовах тысячелетия, которое направлено на решение проблем водоснабжения Улан-Батора в будущем и обеспечение устойчивого экономического развития, а также об официальном начале пятилетнего Соглашения».

«За последние два года мы выполнили условия для вступления в силу Соглашения и подготовили проекты и программы, которые будут реализованы в рамках Соглашения. Несмотря на множество проблем, связанных с глобальной пандемией, правительство Монголии смогло выполнить свои обязательства и вовремя запустить проекты и программы благодаря своевременной оценке рисков и постоянным действиям», -отметила она.





Выступая на мероприятии, Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки в Монголии Майкл Клечески сказал: «Эти 350 миллионов долларов, выделенные на Программу водоснабжения, являются одной из крупнейших инвестиций США в Индийско-Тихоокеанский регион. В течение следующих пяти лет. лет, водоснабжение Улан-Батора будет увеличено на 80 процентов, и будет создано много новых рабочих мест».





Махмуд Бах, исполняющий обязанности генерального директора Корпорации «Вызовы тысячелетия США», выступил с электронным приветствием. Он сказал, что рад быть вместе, чтобы отметить эту историческую веху в партнерстве и сотрудничестве между Соединенными Штатами и Монголией. В течение этого времени мы продолжим работать вместе, чтобы решить проблемы водоснабжения Улан-Батора и успешно достичь наших целей экономического роста».

В конце церемонии почетные гости подписали декларацию, подтверждающую вступление Договора в силу, написанную монгольской каллиграфией словами «Вода поддерживает жизнь, укрепляет дружбу и доверие», и было сделано памятное фото.





























После мероприятия Э. Содонтогос, исполнительный директор Mongolian Millennium Challenge Corporation, Корпорации «Вызовы тысячелетия Монголия», сказала СМИ: «Сегодня более ответственное время для начала строительства двух новых водопроводных станций в Улан-Баторе при компактном финансировании. Мы должны завершить этот проект и программу в течение пяти лет. Для этого мы обратим особое внимание на следующие два фактора. Во-первых. В отличие от других реализующих компактных договоров стран, в Монголии относительно короткий строительный сезон. Поэтому мы работаем с большим чувством риска, тщательно планируем свою работу и работать будем с гонкой со временем. Во-вторых, качество. Качество будет нашей миссией. Чтобы построить фабрику хорошего качества, мы выберем хорошие компании, предвидим и предотвратим последствия пандемии COVID-19 и любые другие риски. Корпорация «Вызовы тысячелетия» в Монголии уверена, что правительство, мэрия Улан-Батора, администрация города Улан-Батора, частный сектор, ученые и общественность преодолеют любые препятствия и успешно выполнят Соглашение на основе коллективных усилий и взаимопонимания».





Корпорация «Вызовы тысячелетия» (Millennium Challenge Corporation) — это двустороннее агентство США по оказанию иностранной помощи, учрежденное Конгрессом США в 2004 году. Это независимое агентство, независимое от Государственного департамента и USAID. Он предоставляет гранты странам, которые твердо намерены проводить эффективную экономическую политику и иметь потенциал для экономического роста. Квалификационный процесс страны является объективным и включает оценки, выставленные третьими сторонами в 17 различных областях. Приемлемая страна должна подать заявку на грант с учетом конкретного проекта.

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