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  6 апреля 2021
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В Монголии начался челлендж среди молодежи с хештегом «Лето без ковида»

CentralAsia (MNG) -  Массовая вакцинация от коронавируса в самом разгаре Монголии. По состоянию 5 апреля, привиты 414 382 человека в стране. По данным Минздрава, 95 172 человека в возрасте от 30 до 39 лет были наиболее активными, получив первую дозу вакцины.

Молодые люди призывают вакцинироваться и начали социальный челлендж с хештегом «Лето без ковида».

Планируем завершить первую дозу вакцинации в апреле среди жителей столицы, говорит О. Дашпагма, глава отдела иммунизации, Национального исследовательского центра инфекционных заболевания.

В пятницу Монголия получила первую партию вакцин (300 тыс. доз) против COVID-19, которую она закупила в Китае в рамках усилий по сдерживанию распространения пандемии COVID-19.

Коронавирус в Монголии
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