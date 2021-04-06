На утро 6 апреля в Казахстане коронавирус выявлен у 1809 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1809 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы - 585;

- Алматинская область - 278;

- город Нур-Султан - 242;

- Актюбинская область - 153;

- Западно-Казахстанская область - 101;

- Карагандинская область - 90;

- Атырауская область - 64;

- Акмолинская область - 60;

- Кызылординская область - 39;

- Костанайская область - 34;

- Павлодарская область - 31;

- город Шымкент - 30;

- Жамбылская область - 28;

- Северо-Казахстанская область - 24;

- Восточно-Казахстанская область - 23;

- Туркестанская область - 16;

- Мангистауская область - 11.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 256 837 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане

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