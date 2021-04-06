На утро 6 апреля в Казахстане коронавирус выявлен у 1809 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1809 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы - 585;
- Алматинская область - 278;
- город Нур-Султан - 242;
- Актюбинская область - 153;
- Западно-Казахстанская область - 101;
- Карагандинская область - 90;
- Атырауская область - 64;
- Акмолинская область - 60;
- Кызылординская область - 39;
- Костанайская область - 34;
- Павлодарская область - 31;
- город Шымкент - 30;
- Жамбылская область - 28;
- Северо-Казахстанская область - 24;
- Восточно-Казахстанская область - 23;
- Туркестанская область - 16;
- Мангистауская область - 11.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 256 837 случаев коронавируса.