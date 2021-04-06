За сутки в Казахстане от COVID-19 выздоровели более 1,2 тыс. человек

Казахстан, общество

9:59, 06 апреля 2021

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// АКИpress CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 1122 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 226 378 человек, передает оперативный штаб. В разрезе регионов: - Нур-Султан - 29 418; - Алматы - 29 316; - Восточно-Казахстанская область - 20 867; - Павлодарская область - 18 701; - Атырауская область - 18 113; - Акмолинская область - 14 906; - Северо-Казахстанская область - 12 699; - Западно-Казахстанская область - 12 547; - Костанайская область - 12 346; - Алматинская область - 11 924; - Карагандинская область - 6275; - Жамбылская область - 6178; - Шымкент - 5931; - Актюбинская область - 4756; - Туркестанская область - 4388; - Мангистауская область - 4094; - Кызылординская область - 3919. Коронавирус в Казахстане Карта распространения