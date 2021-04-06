За сутки в Казахстане от COVID-19 выздоровели более 1,2 тыс. человек
CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 1122 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 226 378 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 29 418;
- Алматы - 29 316;
- Восточно-Казахстанская область - 20 867;
- Павлодарская область - 18 701;
- Атырауская область - 18 113;
- Акмолинская область - 14 906;
- Северо-Казахстанская область - 12 699;
- Западно-Казахстанская область - 12 547;
- Костанайская область - 12 346;
- Алматинская область - 11 924;
- Карагандинская область - 6275;
- Жамбылская область - 6178;
- Шымкент - 5931;
- Актюбинская область - 4756;
- Туркестанская область - 4388;
- Мангистауская область - 4094;
- Кызылординская область - 3919.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения