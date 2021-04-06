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  6 апреля 2021
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За сутки в Казахстане от COVID-19 выздоровели более 1,2 тыс. человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 1122 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 226 378 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан - 29 418;

- Алматы - 29 316;

- Восточно-Казахстанская область - 20 867;

- Павлодарская область - 18 701;

- Атырауская область - 18 113;

- Акмолинская область - 14 906;

- Северо-Казахстанская область - 12 699;

- Западно-Казахстанская область - 12 547;

- Костанайская область - 12 346;

- Алматинская область - 11 924;

- Карагандинская область - 6275;

- Жамбылская область - 6178;

- Шымкент - 5931;

- Актюбинская область - 4756;

- Туркестанская область - 4388;

- Мангистауская область - 4094;

- Кызылординская область - 3919.

Коронавирус в Казахстане
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