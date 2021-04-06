От коронавирусной пневмонии в Казахстане умерли 7 человек за сутки

CentralAsia (KZ) - Оперативный штаб Министерства здравоохранения Казахстана опубликовал информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 6 апреля.

Так, за сутки в стране зафиксировано 7 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 7 летальных исходов и 171 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 50 839, летальных случаев - 709, выздоровевших - 49 127.

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