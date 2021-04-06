Алексея Навального перевели в медсанчасть колонии из-за респираторного заболевания, - Известия

Алексей Навальный 2 февраля // Reuters

CentralAsia (CA) - Российского оппозиционера Алексея Навального, который содержится в исправительной колонии № 2 во Владимирской области, перевели в медико-санитарную часть. Это связано с тем, что у осужденного в ходе плановой диспансеризации были выявлены признаки респираторного заболевания, в том числе высокая температура. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН).



«В связи с этим у него взяты все необходимые анализы, включая тест на коронавирусную инфекцию. Осужденный переведен в медико-санитарную часть, где находится под наблюдением медицинских работников. В учреждении проводятся плановые санитарно-противоэпидемические мероприятия, дезинфекция всех помещений, кварцевание и проветривание», - говорится в сообщении ФСИН.



Между тем источник «Известий» опроверг информацию о вспышке туберкулеза в колонии. По его словам, если бы в окружении Навального кто-то действительно заболел, то на карантин бы отправили весь отряд.



Ранее 5 апреля в Instagram Навального был опубликован пост, в котором утверждается, что за последнее время из отряда блогера три человека были госпитализированы с туберкулезом. Это, по его подсчетам, составляет 20% от численности. У самого Навального, согласно сообщению, сильный кашель и температура 38,1.



2 февраля Симоновский суд столицы постановил отменить условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Решение было принято из-за многочисленных нарушений блогером испытательного срока.



Наказание Навальный отбывает в исправительной колонии № 2 во Владимирской области. Он неоднократно жаловался на отсутствие медицинской помощи и нарушение режима сна: якобы его, как заключенного с пометкой «склонен к побегу», будят каждый час. 31 марта Навальный объявил голодовку.



Между тем в конце марта во ФСИН опровергли эти обвинения Навального. Там отметили, что медицинские работники проводили осмотр заключенного после его жалоб на здоровье и оценили его состояние как удовлетворительное. Там также сообщили, что за постоянные нарушения, связанные с отказом осужденного выполнять ряд обязательных требований, таких, например, как ношение установленной формы одежды или соблюдение распорядка дня, Навальному были вынесены выговоры.

