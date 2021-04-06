Ряд европейских стран ослабляет карантин

CentralAsia (CA) - Со следующей недели Великобритания начинает ослаблять ограничительные меры из-за коронавируса в два этапа. На первом из них уже 12 апреля откроются магазины, тренажерные залы, зоопарки, парикмахерские, бары. пабы и и места для отдыха на открытом воздухе, сообщает Euronews.



После вакцинации более чем 31 млн человек в домах для престарелых можно будет навещать своих родственников, но не больше двух посетителей на человека единовременно. Тем не менее премьер-министр Борис Джонсон призвал сограждан сохранять бдительность.



«Мы не можем успокаиваться. Мы видим волну заражений, захлестнувшую другие страны, мы видим, к чему всё это приводит. Мы до сих пор не знаем, насколько действенной будет защита после прививок, когда вакцинированным придётся столкнуться с новой волной заражений. Я опасаюсь, что болезнь так скоро не отступит, поэтому я призываю вас, пожалуйста, сделайте себе прививку или примите вторую дозу вакцины, когда наступит ваша очередь, и, пожалуйста, используйте возможность пройти бесплатные тесты, даже если у вас не наблюдается никаких симптомов», - сказал Джонсон.



В некоторых районах Греции открылись после карантина малые и средние предприятия, а также магазины. Они оставались закрытыми в течение двух месяцев, но ограничительные меры частично сохранены. В магазинах должна сохраняться дистанция из расчёта один человек на 25 квадратных метров. Большие торговые центры пока остаются закрыты, но люди говорят, что уже ощущается начало возвращения к нормальной жизни.



В Португалии ученики средних школ теперь могут вернуться в классы и снова открываются музеи и террасы кафе после двух месяцев действия в стране жёстких карантинных мер. Есть ещё некоторые правила: так, только четыре человека могут сидеть вместе за столиком в ресторанах.



С понедельника вновь стало возможно заниматься индивидуальными видами спорта, в том числе и серфингом на пляжах. Власти тем не менее предупредили, что будут пересматривать предписания каждые две недели.

