Президент Сербии привьется от COVID-19 китайской вакциной Sinopharm

CentralAsia (CA) - Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что сделает прививку от коронавируса китайской вакциной Sinopharm, пишет «КоммерсантЪ».

В августе прошлого года он обещал, что привьется российским «Спутником V», если сербские специалисты подтвердят его безопасность и надежность. Сербия одобрила использования «Спутника V» в декабре.

«Завтра (6 апреля) я сделаю прививку, это будет вакцина Sinopharm», - рассказал Вучич в эфире сербского телеканала Pink.

Ему сделают прививку во время рабочей поездки в поселок Рудна-Глава.

Число заболевших COVID-19 в Сербии превысило 621 тыс., умерли от вируса более 5,4 тыс. человек.

С января 2021 года в Сербии начали применять «Спутник V» для вакцинации. 5 апреля Россия и Сербия заключили соглашение о передаче технологий по производству российской вакцины.