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  6 апреля 2021
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В США выявил первый случай заражения индийским штаммом коронавируса с двойной мутацией

CentralAsia (CA) -  В США выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса с двойной мутацией, который был обнаружен в Индии. Об этом сообщает San Francisco Chronicle.

Как сообщили исследователи Стэнфордской лаборатории клинической вирусологии, новый штамм был найден у жителя в области залива Сан-Франциско. Еще семь человек, которых подозревают в заражении индийским штаммом коронавируса, находятся на проверке.

Ранее Минздрав Индии сообщал, что в стране обнаружен новый штамм коронавируса, который имеет двойную мутацию. Пока у властей недостаточно информации для того, чтобы установить прямую связь между появлением мутаций и быстрым ростом случаев заболевания в некоторых индийских штатах.

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