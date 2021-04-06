В Монголии за сутки выявлен 831 случай коронавируса

CentralAsia (MNG) - За сутки в Монголии в ходе ПЦР-тестирования выявлен 831 новый случай локальной передачи COVID-19. Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией достигло 11 631 человека.

На сегодняшний день лечение проходят 2480 пациентов в больнице и 1000 дома. В тяжелой форме болезнь протекает у 60 человек, 11 пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии.

Представитель Минздрава уточнил, что 731 случай был зарегистрирован в Улан-Баторе, в то время, как остальные были подтверждены в регионах.

Выздоровел 5931 пациент, при этом за последние сутки — 282 человека. Также зарегистрирован 1 летальный случай.

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