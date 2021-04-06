В Казахстане от коронавируса привиты почти 200 тыс. человек

CentralAsia (KZ) - По состоянию на 6 апреля в Казахстане против коронавирусной инфекции вакцинированы 194 706 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Из них в разрезе регионов:

- Алматы - 43 778 (l-доза); 6958 (ll-доза);

- Нур-Султан - 16 842 (l-доза); 6417 (ll-доза);

- Туркестанская область - 17 170 (l-доза); 9601 (ll-доза);

- Алматинская область - 17 122 (l-доза); 6243 (ll-доза);

- Карагандинская область - 11 390 (l-доза); 5743 (ll-доза);

- Жамбылская область - 10 261 (l-доза); 4635 (ll-доза);

- Восточно-Казахстанская область - 9458 (l-доза); 5137 (ll-доза);

- Шымкент - 9419 (l-доза); 4566 (ll-доза);

- Костанайская область - 7812 (l-доза); 3454 (ll-доза);

- Павлодарская область - 7662 (l-доза); 3324 (ll-доза);

- Кызылординская область - 7581 (l-доза); 2840 (ll-доза);

- Акмолинская область - 7083 (l-доза); 3547 (ll-доза);

- Северо-Казахстанская область - 6971 (l-доза); 2192 (ll-доза);

- Западно-Казахстанская область - 6859 (l-доза); 2003 (ll-доза);

- Актюбинская область 6727 (l-доза); 2642 (ll-доза);

- Атырауская область - 4784 (l-доза); 2021 (ll-доза);

- Мангистауская область - 3787 (l-доза); 787 (ll-доза).

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