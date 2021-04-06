В 2020 году в Казахстане от коронавируса и пневмонии умерли 227 медиков

Центральная городская клиническая больница Алматы

CentralAsia (KG) - В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Казахстана рассказали, сколько медиков умерли от коронавируса и коронавирусной пневмонии за год пандемии, сообщает Tengrinews.kz.

«По состоянию на 31 марта 2021 года в Казахстане с начала пандемии среди медицинских работников зарегистрирован 121 летальный случай от КВИ и 106 - от коронавирусной пневмонии», - сообщил комитет в ответе на официальный запрос.

Издание отмечает, что за год пандемии не раз появлялись жалобы со стороны медиков на отсутствие положенных выплат, условия работы, некачественные средства индивидуальной защиты. Недавно работники станции скорой медпомощи в Восточно-Казахстанской области заявили, что с августа им не выплачивают положенную компенсацию за риск заразиться коронавирусом.

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