[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 апреля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В 2020 году в Казахстане от коронавируса и пневмонии умерли 227 медиков
Центральная городская клиническая больница Алматы
Центральная городская клиническая больница Алматы

CentralAsia (KG) -  В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Казахстана рассказали, сколько медиков умерли от коронавируса и коронавирусной пневмонии за год пандемии, сообщает Tengrinews.kz.

«По состоянию на 31 марта 2021 года в Казахстане с начала пандемии среди медицинских работников зарегистрирован 121 летальный случай от КВИ и 106 - от коронавирусной пневмонии», - сообщил комитет в ответе на официальный запрос.

Издание отмечает, что за год пандемии не раз появлялись жалобы со стороны медиков на отсутствие положенных выплат, условия работы, некачественные средства индивидуальной защиты. Недавно работники станции скорой медпомощи в Восточно-Казахстанской области заявили, что с августа им не выплачивают положенную компенсацию за риск заразиться коронавирусом.

Коронавирус в Кыргызстане
Карта распространения
print
  • В США идет четвертая волна коронавируса
  • Три причины того, почему Quad не должен игнорировать Монголию
  • Путин подписал закон о своем праве идти еще на два срока


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com