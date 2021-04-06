В Монголии запустили службу, отвечающую на часто задаваемые вопросы о вакцинации против коронавируса

CentralAsia (MNG) - В Монголии работает специальная служба (1800-1200), которая отвечает на часто задаваемые вопросы общественности о вакцинации против коронавируса.

- Прививка от коронавируса обязательна?

- Вакцина делается на добровольной основе. Однако вакцина должна быть сделана, потому что даже если вы заразились после вакцинации, она будет предотвращать обострение болезни и заражение окружающих.

- Можно ли заразиться после вакцинации?

- Нет. В настоящее время вакцины, одобренные для использования, не содержат живых вирусов.

- Можно ли делать прививку кормящим мамам? И повлияет ли это на прививку самого ребенка в ближайшее время?

- Кормящих матерей можно вакцинировать. Здесь нет проблем с плановой вакцинацией детей.

- Можно ли ввести третью дозу вакцины против вируса B одновременно с вакциной от коронавируса?

- Нет, после месяца можно.

- Есть ли признаки потери запаха из-за вакцинации против коронавируса?

- Такие симптомы могут быть временными.

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