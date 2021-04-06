США хотят опереться на секретную часть сделки с Талибаном, чтобы уменьшить насилие, - «Нью-Йорк Таймс»

Американские военнослежащие в вертолете над провинцией Гельменд, 2019 год

CentralAsia (KG) - В последние недели перед выводом американских войск из Афганистана официальные лица пытаются вести переговоры с повстанческой группировкой и предотвратить весеннее наступление талибов.

Американские дипломаты пытаются развить часть мирного соглашения, заключенного с Талибаном в прошлом году, в частности секретные части, в которых излагается, какие военные действия - с обеих сторон - должны были быть запрещены в соответствии с подписанным соглашением, по мнению Америки, Афганистана и Талибана.

Переговоры, которые велись в течение нескольких месяцев, превратились в последнюю дипломатическую попытку администрации Байдена добиться снижения уровня насилия, что могло бы позволить Соединенным Штатам все же покинуть страну, если более широкие мирные переговоры не принесут прогресса в ближайшие недели.

Если эти обсуждения и отдельные переговоры между афганским правительством и Талибаном сорвутся, тысячи американских солдат, вероятно, останутся в Афганистане и после 1 мая. Это крайний срок, к которому все американские вооруженные силы должны быть выведены из страны по соглашению с Талибаном от 2020 года. Произойдет это в то время, когда повстанческая группировка, вероятно, начнет свое весеннее наступление против осажденных афганских сил безопасности.

Оба эти условия почти наверняка остановят любой прогресс, достигнутый в последние месяцы в направлении политического урегулирования, несмотря на пылкие попытки администрации Трампа и Байдена положить конец самой продолжительной войне Соединенных Штатов.

«Время у администрации Байдена действительно на исходе, - говорит Асфандьяр Мир, аналитик Центра международной безопасности и сотрудничества Стэнфордского университета. «Если в ближайшие две-три недели не будет прорыва, Байден потерпит свою первую крупную внешнеполитическую неудачу».

Предлагаемое соглашение, касающееся двух приложений к соглашению 2020 года, которые администрация Трампа засекретила, направлено на предотвращение победы повстанцев на поле боя во время мирных переговоров путем ограничения военных операций талибов против афганских сил. Об этом сообщили официальные лица США, пожелавшие остаться неизвестными, а также другие лица, знакомые с переговорами. В свою очередь, Соединенные Штаты будут добиваться освобождения всех заключенных талибов, все еще содержащихся в тюрьмах афганским правительством, и отмены санкций Организации Объединенных Наций против талибов - две цели, обозначенные в первоначальной сделке.

Эти новые переговоры, которые проходят без представителя афганского правительства, в настоящее указывают на тупик между талибами и афганским правительством, несмотря на давление со стороны международных и региональных участников с обеих сторон, чтобы как-то продвинуться вперед.

Поскольку до 1 мая осталось всего несколько недель, повсюду нарастает чувство исхода времени и неуверенности.

В настоящее время Соединенные Штаты имеют в стране около 3500 военнослужащих, а также тысячи подрядчиков и международных сил, которые все еще находятся на местах. По словам экспертов и официальных лиц, вывести эти силы и все их оборудование к 1 мая на данный момент практически невозможно с точки зрения материально-технического обеспечения.

Односторонние переговоры Соединенных Штатов с талибами вызвали гнев афганских переговорщиков, которые рассматривают сторонние обсуждения как отвлечение от более широких мирных переговоров. «Даже если Соединенные Штаты и Талибан достигнут соглашения по сокращению насилия, это вряд ли приведет к полному прекращению огня», - сказал один из переговорщиков афганского правительства, пожелавший остаться неназванным.

В частности, Соединенные Штаты настаивают на трехмесячном сокращении насилия, и так продолжалось в течение некоторого времени, хотя американские дипломаты надеются, что сроки могут быть продлены.

Но в последние месяцы талибы представили собственное предложение, о котором впервые сообщил Голос Америки, с запросами, которые не были полностью приняты переговорщиками США и включали жесткие ограничения на военно-воздушную мощь США.

Многие задержки с заключением новой сделки по сокращению насилия связаны с первоначальным соглашением от февраля 2020 года.

В этой сделке Талибан в общих чертах призвал прекратить атаки террористов-смертников и крупномасштабные наступления в обмен на то, что американские силы сократят удары дронов и налеты, а также другие типы военных нападений. Но обе стороны по-разному истолковали эти термины, заявили официальные лица, и обе обвиняют друг друга в нарушении соглашения. Предполагается, что «Талибан» также разорвет связи с «Аль-Каидой» и другими террористическими группировками, но разведывательное сообщество США не заметило большого движения к этой цели.

Согласно нынешней договоренности, силы США могут защищать своих афганских союзников в случае нападения на них, но талибы заявили, что американские авиаудары наносились по их боевикам, которые не атаковали афганские силы.

В электронных таблицах, которые ведет Талибан и которые видел корреспондент газеты, подробно описаны сотни предполагаемых нарушений со стороны США. Они подробно фиксируют раненых и убитых, а также жертвы среди гражданского населения и материальный ущерб. Тем не менее, талибы часто не проводят различия между наступательными операциями, проводимыми афганскими силами безопасности, и операциями, проводимыми силами США, и некоторые события, которые «Нью-Йорк Таймс» смог независимо проверить с июня 2020 года, не касались американских войск.

Новые условия снижения уровня насилия были предметом серьезных споров в течение последних нескольких месяцев во время встреч, часто проводимых в Sharq Village and Spa, роскошном курорте в Дохе, Катар.

На встречах между американскими официальными лицами и талибами в Дохе, в том числе с высокопоставленными официальными лицами, такими как тогдашний госсекретарь Майк Помпео в ноябре и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк А. Милли, в декабре, была предпринята попытка сократить масштабы активности Талибан - нападения и остановить кровавую кампанию убийств, сеющих хаос по всей стране. Но ситуация не продвинулась вперед.

Со временем администрация Байдена надеется на больший успех, хотя эти дискуссии по-прежнему создают препятствия.

Переговоры между афганцами и талибами, начавшиеся в сентябре, практически прекратились, поскольку повстанческая группировка по-прежнему неохотно обсуждает какое-либо будущее правительство или сделку о разделе власти, в то время как Соединенные Штаты по-прежнему уклоняются от того, уйдут ли они из Афганистана после 1 мая.

Официальные лица и эксперты заявили, что недавнее стремление администрации Байдена к переговорам в Турции может быть многообещающим, но талибы еще не согласились на свое участие.

Повстанческая группа считает, что переговорщики г-на Байдена манипулируют предложенным соглашением, чтобы уменьшить насилие, требуя «крайних» мер, таких как прекращение использования придорожных бомб и приостановка атак на контрольно-пропускные пункты, по словам людей, близких к переговорам. Переговорщики талибов говорят, что они считают, что американские просьбы равносильны прекращению огня, в то время как американские военные чиновники говорят, что если определенные параметры не будут четко определены, то талибы изменит свою тактику, чтобы использовать любые лазейки, которые они могут найти - как они это сделали в прошлом.

Некоторые из наиболее ярких эпизодов произошли на прошлой неделе, когда силы ополчения, поддерживаемые ЦРУ, были обвинены в убийстве более десятка мирных жителей в контролируемой талибами деревне в провинции Хост на юго-востоке Афганистана.

В ответ талибы разрешили своим бойцам атаковать американские вооруженные силы и ЦРУ, и публично взяли на себя ответственность за последовавшую ракетную атаку: первая для повстанческой группы за долгое время, поскольку она в основном прекратила или отказывалась брать ответственность за атаки на базы и войска США в соответствии с условиями сделки 2020 года.

Некоторые официальные лица Талибана считают, что силы, поддерживаемые ЦРУ, должны быть распущены и их операции должны быть прекращены, если повстанческая группа согласится на дальнейшее сокращение насилия, по словам людей, близких к переговорам. Но неясно, высказывала ли повстанческая группа эти опасения напрямую.

Тем не менее, любой такой запрос, скорее всего, останется без внимания, поскольку американское военное и разведывательное сообщество считает эти силы одними из самых эффективных афганцев, несмотря на множество нарушений прав человека, направленных против них.

Инцидент в Хосте подчеркивает сложность достижения взаимопонимания, когда дело доходит до снижения интенсивности войны, и потребность в международном стороннем наблюдательном органе, таком как Организация Объединенных Наций, в любых будущих соглашениях о прекращении огня или соглашениях по сокращению насилия, говорят эксперты.

По мнению аналитиков, маловероятно, что Соединенные Штаты и Талибан достигнут нового соглашения до 1 мая, если только официальные лица США не готовы пойти на серьезные уступки, чтобы предотвратить насильственное наступление этой весной, которое, похоже, уже началось, учитывая серию крупных атак и убийства талибами в последние дни.

Некоторые эксперты подвергли критике узкую направленность Соединенных Штатов на краткосрочное снижение уровня насилия как отвлечение от более масштабных усилий по достижению политического урегулирования между афганским правительством и Талибаном.

«Мне трудно понять, какую отдачу принесло количество усилий, которые были вложены в попытки добиться ограниченного сокращения масштабов насилия в начале мирного процесса», - сказала Лорел Э. Миллер, бывший высокопоставленный чиновник Госдепартамента, которая работала по дипломатическому направлению Афганистана и Пакистана при двух предыдущих администрациях. «Это может быть полезно для политической оптики при прикрытии вывода американских войск. Но какая будет от этого польза после, если реального урегулирования не будет? Никакого».

4 апреля, 2021

Томас Гиббонс-Нефф

«Нью-Йорк Таймс»

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