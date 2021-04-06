[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 апреля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Умер нобелевский лауреат и «отец евро» Роберт Манделл
Роберт Манделл
Роберт Манделл

CentralAsia (CA) -  В возрасте 88 лет умер канадский экономист Роберт Манделл, он является идейным вдохновителем создания единой валюты для Европы, за что его называли «отцом евро».

Как сообщают СМИ, Манделл умер 4 апреля в итальянской Тоскане, где проживал последние годы вместе с семьей.

Он родился в 1932 году в городе Кингстон в Онтарио, степень бакалавра экономики получил в университете Британской Колумбии в Ванкувере, магистра — в Вашингтонском университете Сиэтла, а доктора — в MIT. Кроме того, обладал дипломом юриста Университета Ватерлоо, учился в Лондонской школе экономики.

Является лауреатом Нобелевской премии по экономике «за анализ денежной и фискальной политики в рамках различных режимов валютного курса, а также анализ оптимальных валютных зон».

print
  • Как замедлить скорость старения и продлить жизнь?
  • От коронавирусной пневмонии в Казахстане умерли 7 человек за сутки
  • В США идет четвертая волна коронавируса


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com