Умер нобелевский лауреат и «отец евро» Роберт Манделл

Роберт Манделл

CentralAsia (CA) - В возрасте 88 лет умер канадский экономист Роберт Манделл, он является идейным вдохновителем создания единой валюты для Европы, за что его называли «отцом евро».



Как сообщают СМИ, Манделл умер 4 апреля в итальянской Тоскане, где проживал последние годы вместе с семьей.



Он родился в 1932 году в городе Кингстон в Онтарио, степень бакалавра экономики получил в университете Британской Колумбии в Ванкувере, магистра — в Вашингтонском университете Сиэтла, а доктора — в MIT. Кроме того, обладал дипломом юриста Университета Ватерлоо, учился в Лондонской школе экономики.



Является лауреатом Нобелевской премии по экономике «за анализ денежной и фискальной политики в рамках различных режимов валютного курса, а также анализ оптимальных валютных зон».